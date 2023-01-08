Туроператоры дали советы туристам о задержках рейсов и блокировках карт

РСТ и АТОР: туроператор может подсказать туристу, как вести в сложных ситуациях за рубежом

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Туристам лучше бронировать путешествие через турагентство или туроператора — это позволяет оперативнее решить проблемы, связанные с задержкой или отменой рейса, рассказали опрошенные РБК эксперты. Кроме того, стоит иметь при себе запас наличных, карты нескольких банков и копии всех документов.

«В случае задержки или отмены рейса предоставление гостиницы, питания, продление гостиницы, предоставление трансферов — это ответственность туроператора и турагента. Также, когда закрывается воздушное пространство той или иной страны, эти вопросы решаются за счет финансовых средств туркомпаний», — сообщил РБК вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Если турист путешествует самостоятельно, то при длительной задержке рейса обеспечить его водой, питанием и гостиницей должна авиакомпания. Также пассажир имеет право аннулировать перевозку и получить возврат денежных средств без штрафа, даже если у него невозвратный билет. Но в этом случае покупать новые авиабилеты по этому маршруту пассажиру нужно будет самостоятельно. Если авиакомпания отменяет рейс, пассажиру также возвращается полная сумма. Зачисление средств может занять от 10 до 90 дней, добавил Горин.

Вице-президент РСТ советует при бронировании авиабилета указывать актуальный телефон и электронную почту, чтобы получить информацию о возможных изменениях в расписании, в том числе о задержках рейсов.

Нужно обращать внимание на отсутствие прямого воздушного сообщения с рядом стран, отметил Горин. Если у пассажира стыковочный рейс разных авиакомпаний, то в случае задержки рейса компенсацию за опоздание на второй получить не удастся.

«Если перевозка оформлена у разных авиакомпаний, на разных бланках билетов, компании не несут никакой ответственности друг перед другом за задержки рейсов. И покупка нового билета в случае потери стыковки — это затраты пассажира», — подчеркнул представитель РСТ.

Горин напомнил, что сейчас за границей россияне могут пользоваться только зарубежными банковскими картами, в некоторых случаях — картой «Мир». Ряд стран, в частности Турция, принимают UnionPay. В любом случае путешественникам лучше иметь запас наличных.

«Первое — нужно иметь запас наличных денег, второе — иметь карты различных банков. Если есть возможность открыть зарубежную карту, то это помогает решить очень многие вопросы. Например, когда нужен депозит в зарубежных отелях», — объяснил он.

По словам эксперта, если турист столкнулся с блокировкой карты, ему нужно обратиться в банк через чат-бот или контактный центр. В случае пропажи карты ее нужно сразу же заблокировать. Также у ряда банков есть страховочные продукты на случай кражи карты. Горин также рассказал о возможности внесения депозита через туроператора для последующего расходования средств во время заграничной поездки.

«На Мальдивах, в ОАЭ, на Сейшелах сейчас популярна система депозитов, когда клиент в рублях по комфортному курсу вносит через турагента/туроператора депозит, он конвертируется. И на депозитной основе клиент использует эту сумму за рубежом. Тратит на спа-процедуры, экскурсии, рестораны. Потому что сейчас наиболее очевидная проблема — это невозможность платить картами российских банков за рубежом и даже картой «Мир». Но мы видим тенденцию, что все возвращается к наличным», — констатировал Горин.

Руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова рекомендует туристам при поездках за рубеж брать с собой карты разных банков. Если все же возникли сложности с оплатой либо если карту заблокировали, можно попробовать договориться с другими отдыхающими, попросить помощи у соотечественников.

«Опять же надо учитывать, что если турист путешествует самостоятельно, то за свою поездку отвечает он сам. Если человек едет по линии туроператора, можно будет договориться через него, например кто-то из России может перевести туроператору деньги. Туроператор придумает варианты, как решить проблему», — пояснила она.

Если в отношении туриста совершено какое-либо преступление, необходимо обратиться в местную полицию. Во многих странах есть туристическая полиция, которая может оказать путешественнику содействие, напомнила Ефремова.

«В целом бремя решения этой проблемы ложится на туриста. Если турист путешествует с туроператором, он может подсказать какие-то решения, помочь связаться с полицией, найти отделение. Но говорить о том, что туроператор обязан представлять туриста в суде, в полиции, давать юридические консультации — это неверно. Это не входит в обязанности туроператора. Он просто оказывает содействие, подсказывает, как себя вести. Есть консульства России за рубежом, если требуется адвокат, там могут подсказать, где взять адвоката. Если это требует длительного судебного процесса, то все оплачивает турист», — объяснила представитель АТОР.

Если кража произошла в отеле, то нужно обратиться к администрации отеля, узнать, застрахован ли отель, и, если застрахован, обратиться в страховую компанию. При необходимости вызвать полицию, уточнила Ефремова.

По словам Горина, лучше иметь при себе копии документов, в том числе визы. Если у туриста два загранпаспорта, стоит взять с собой оба и не хранить их в одном месте. Также лучше заранее узнать номера телефонов российских загранучреждений за рубежом, телефон консульства. Кроме того, необходимо позаботиться о страховке.

«Если вы планируете заниматься активными видами спорта: горными лыжами, сноубордом, дайвингом, горными походами — в этом случае должна быть расширенная медстраховка. И страховка должна включать лечение от ковида. Также мы рекомендуем рассматривать вопрос страховки от невылета. В случае диагностирования врачом заболевания до поездки, если есть соответствующий медицинский документ, страховка может сохранить деньги как за перелет, так и за отель. Стоит она от 1 до 5% от стоимости путешествия», — резюмировал Горин.

В декабре более 2 тыс. российских туристов застряли в Египте. Власти Иордании, через которую был проложен маршрут, потребовали от авиакомпании iFly предоставить лондонский страховой сертификат. Как сообщали в авиакомпании, это не предоставляется возможным из-за санкций, наложенных на российские авиалинии.