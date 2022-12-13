«Яндекс» представит собственный электросамокат

Разработкой занималась компания Wind, которую «Яндекс» купил прошлой осенью. Сейчас устройство тестируется в Израиле, производить его будут на китайских заводах

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Яндекс» в ближайшее время представит электросамокат собственной разработки, рассказал «Ведомостям» источник в компании и подтвердил представитель «Яндекса». По словам источника, презентация состоится на конференции Yet another Conference 15 декабря.

По словам представителя компании, гаджет для «Яндекса» разработал израильский производитель электросамокатов Wind, которого компания купила в 2021 году. Собеседник указал, что специфика самоката «учитывает городские условия в России», сейчас устройство тестируется в Израиле, производить его планируется в Китае.

Как уточнил источник «Ведомостей», «Яндекс» рассчитывает уже к весне увеличить свой парк самокатов с 20 тыс. до 70 тыс. единиц. При этом до 70% парка планируется сформировать именно из собственных самокатов компании.

Другой источник газеты, близкий к одному из сервисов по аренде самокатов, уточнил, что новая модель «Яндекса» более тяжелая, нежели электросамокаты других популярных в России моделей. При этом данный самокат разгоняется быстрее, имеет дополнительную амортизацию заднего колеса, а площадка для водителя самоката загнута вверх, что должно помешать пользователям вставать на самокат вдвоем.

Стоимость разработки источники «Ведомостей» оценили в $15 млн.

Российский рынок кикшеринга, согласно прогнозу Б1 (бывшая EY) и Whoosh, должен вырасти с 9 млрд руб. в 2021 году до 60 млрд руб. в 2024-м и 96 млрд руб. в 2026-м. Число пользователей может увеличиться с 10 млн до 28 млн и 34 млн соответственно. Одновременно с этим рынок СНГ может вырасти с $16 млн (992 млн руб. по текущему курсу) по итогам 2022 года до $78 млн (4,8 млрд руб.) в 2024-м и $120 млн (7,4 млрд руб.) — в 2025 году.

30 марта этого года Верховный суд разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам.

В октябре правительство утвердило изменения в ПДД, в которых наделило электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства особым статусом — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч.