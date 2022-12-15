Минобороны заявило об ударах по складам ВСУ в Запорожье и Херсоне
Российские военные нанесли удары по складам Вооруженных сил Украины в районе Купянска в Харьковской области, Тягинки в Херсонской области и в Орехове в Запорожье, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Уничтожены склады вооружения, военной и специальной техники украинских войск и материально-технических средств ВСУ.
Также в районе села Клещеевка к северу от Донецка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства. У села Яблоновка российские военные сбили самолет МиГ-29, а возле Николаевки — вертолет Ми-8 ВСУ. Конашенков утверждает, что за сутки уничтожены 11 украинских дронов в районах населенных пунктов в ДНР и Запорожской области и перехвачены два снаряда РСЗО «Ураган».
Представитель Минобороны заявил, что российские военные продолжают наступление на донецком направлении и занимают «новые выгодные рубежи и позиции», а также отражают контратаки ВСУ. Конашенков оценил суточные потери противника в 30 военнослужащих убитыми и ранеными. На южно-донецком направлении Украина потеряла до 40 военных.
13 декабря ведомство отчиталось об отражении контратак ВСУ на трех направлениях — краснолиманском, донецком и южно-донецком.