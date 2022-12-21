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Мэр Донецка сообщил о погибших и пострадавших в результате обстрела

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о погибших и пострадавших в результате обстрела
Со слов очевидцев, в результате обстрела Ленинского района Донецка есть погибшие и пострадавшие, заявил Кулемзин. Также под обстрел попал Киевский, Калининский, Ворошиловский район. В районной администрации заявили о двух погибших
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Под обстрелом оказался Ленинский район Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев.

«Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили, строения. Данные уточняются», — написал он в своем телеграм-канале.

До этого Кулемзин сообщал об обстреле Киевского, Ворошиловского и Калининского районов Донецка: по его данным, из находящегося неподалеку села Орловка было выпущено 12 ракет.

Позднее он уточнил, что в Киевском районе снаряд попал в крышу многоквартирного дома по улице Артема, там оборваны троллейбусные линии, повреждено остекление пяти домов, административного здания и насосной станции ГУП ДНР «Вода Донбасса». Повреждения получили и автомобили. По непроверенным данным, есть пострадавшая, написал Кулемзин.

В районной администрации сообщили ТАСС, что в Ленинском районе погибли два человека, количество раненых уточняется, в городе работают экстренные службы.

Обстрелы Донецка усилились в середине декабря. Накануне, 20 декабря, Донецк вновь подвергся обстрелу. В Петровском районе под обстрел попала шахта Петровская, повреждены котельная и многоквартирный жилой дом, обесточено 20 трансформаторных подстанций, повреждены два дома в частном секторе в Кировском районе, шесть жилых домов и церковь в Пролетарском районе. В результате обстрела Петровского района получила ранение 59-летняя женщина — оператор котельной, сообщал в телеграм-канале Кулемзин.

19 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об уничтожении части огневых точек, с которых обстреливали Донецк. Минобороны в этот же день отчиталось о занятии «более выгодных рубежей» на донецком направлении.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Донецк погибшие раненные обстрел
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