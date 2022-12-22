В восточной и центральной части Украины объявили воздушную тревогу

В регионах на востоке и в центре Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Тахмазов / Reuters

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных карты воздушных тревог.

Сирены прозвучали Киеве, а также Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по украинским объектам военного управления и системам энергетики в ответ на взрыв на Крымском мосту 8 октября и подрыв линий электропередачи на Курской атомной электростанции. Киев причастность к теракту на мосту отрицал.

Последний раз российские военные наносили массированный удар по энергообъектам Украины 16 декабря, о чем на следующий день сообщило Минобороны. После этого на Украине возникли перебои с электричеством. В Киеве, Харькове и Днепре была остановлена работа метро, без электричества остались Кременчуг, Полтава и вся Кировоградская область.