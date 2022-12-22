Зеленский передал Пелоси украинский флаг

Президент Украины Владимир Зеленский после своего выступления в конгрессе США передал спикеру палаты представителей США Ненси Пелоси украинский флаг. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Когда я был в Бахмуте вчера, наши герои передали мне флаг. Флаг тех, кто защищает Украину, Европу и мир ценой своих жизней. Они попросили меня принести этот флаг вам, конгрессу США, членам палаты представителей и сенаторам, чьи решения могут спасти жизни миллионов. Так что пусть эти решения будут приняты», — заявил Зеленский.

В ответ Пелоси вручила украинскому президенту коробку с флагом США.

20 декабря офис Зеленского сообщал, что глава государства приезжал в Артемовск (украинское название — Бахмут) с необъявленным визитом. Он посетил передовую, наградил военных «отличиями и ценными подарками», после чего покинул город. Ранее Зеленский называл направление Артемовска одним из «самых горячих и болезненных» для украинских военных.

На следующий день украинский лидер прилетел в США для встречи с президентом Джо Байденом. Перед началом переговоров Зеленский вручил американскому коллеге медаль от «украинского командира батареи HIMARS». Затем президенты провели переговоры сначала один на один, затем — в составе делегаций, после этого у них была совместная пресс-конференция.