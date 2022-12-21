Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, там его встретил американский лидер Джо Байден, сообщает Bloomberg.

Около часа назад он прилетел в Вашингтон — самолет ВВС США, на котором был украинский президент, приземлился на Объединенной базе Эндрюс.

«Сегодня я — в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за такую необходимую поддержку», — написал Зеленский в своем Telegram, опубликовав серию фотографий. Он сообщил, что проведет несколько встреч, в частности, с президентом США.

Байден ранее написал в Twitter, что им с Зеленским нужно много обсудить.

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