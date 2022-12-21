Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом
Владимир Зеленский и Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, там его встретил американский лидер Джо Байден, сообщает Bloomberg.
Около часа назад он прилетел в Вашингтон — самолет ВВС США, на котором был украинский президент, приземлился на Объединенной базе Эндрюс.
«Сегодня я — в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за такую необходимую поддержку», — написал Зеленский в своем Telegram, опубликовав серию фотографий. Он сообщил, что проведет несколько встреч, в частности, с президентом США.
Байден ранее написал в Twitter, что им с Зеленским нужно много обсудить.
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