Посла Франции вызвали в МИД из-за заявления о взрыве в Русском доме в ЦАР
В российский МИД вызвали посла Франции Пьера Леви и выразили ему протест из-за слов французского министра иностранных дел Катрин Колонны в связи с покушением на убийство главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ведомстве указали, что обратили внимание посла на неприемлемость очередных обвинений в адрес России в распространении «пропаганды» и «насилии в отношении гражданского населения» ЦАР со стороны неких российских частных военных структур.
«Эти комментарии звучат особенно неуместно и цинично в тот момент, когда российский гражданин, который серьезно пострадал в результате преступной акции, организованной неустановленными лицами, лишь чудом остался жив и продолжает сложное лечение в больнице», — говорится в сообщении.
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