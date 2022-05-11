Мордашов вышел из капитала Национальной медиа группы

Процесс выхода из капитала был запущен еще до начала спецоперации на Украине, а завершился в марте. НМГ и входящие в нее телеканалы были упомянуты в числе обоснований введения санкций ЕС против Мордашова

Алексей Мордашов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов продал долю в Национальной медиа группе (НМГ), сообщил источник Bloomberg. Источник РБК, близкий к Мордашову, подтвердил, что он вышел из капитала НМГ еще несколько месяцев назад.

Сделка была инициирована до начала российской спецоперации на Украине 24 февраля, а завершена уже после. Долю Мордашова в медиакомпании Bloomberg оценил в $30 млн.

В Национальной медиа группе отказались от комментариев для РБК.

Мордашов в конце февраля попал под санкции ЕС. Среди обоснований, с которыми связаны ограничения, была упомянута в том числе НМГ. В числе ее активов — Первый канал, РЕН ТВ, Пятый канал, СТС и петербургский 78.ru. В Брюсселе считают, что входящие в НМГ телеканалы «активно поддерживают политику российских властей по дестабилизации на Украине». Сам Мордашов после введения санкций заявил, что не понимает эту меру. Он подчеркнул, что «далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых работал в России и за рубежом».

Национальная медиа группа, как говорится на ее сайте, создана в 2008 году в результате объединения активов банка «Россия», СОГАЗа, «Сургутнефтегаза» и Мордашова.

