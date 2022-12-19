Авиакомпания iFly снова отменила рейсы в Египет

Авиакомпания iFly вновь отменила рейсы в Египет после обещания возобновить их 20 декабря

Фото: АГН «Москва»

Авиакомпания iFly отменяет запланированные на 20 и 21 декабря рейсы в Египет из-за запретов на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения Росавиации на использование «предложенного альтернативного маршрута», сообщили в пресс-службе перевозчика.

Сейчас iFly организует вывоз пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха на рейсах других перевозчиков. Компания продолжает обсуждать с Росавиацией согласование необходимых документов для продолжения полетов с 22 декабря, но надеется, что прежний маршрут через воздушное пространство Иордании восстановят, «учитывая усилия, которые прилагает МИД».

В пресс-службе Tez Tour РБК сообщили, что получили уведомление от iFly об отмене рейсов. Туристов вывозят из Египта в Россию на специально организованных рейсах других компаний. По данным туроператора, страну уже покинули около 1,5 тыс. российских туристов.

«О дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейсов на 20 и 21 декабря информация ожидается в ближайшее время», — сказали в пресс-службе, добавив, что iFly рассчитывает возобновить полеты 22 декабря.

Маршруты рейсов iFly из Москвы на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх пролегали через воздушное пространство Иордании. 10 декабря авиационные власти этой страны направили авиакомпании уведомление с требованием предоставить лондонский страховой сертификат, покрывающий ответственность перед третьими лицами. Получить его авиакомпания не могла из-за наложенных на российские авиалинии санкций.

iFly была вынуждена отменить рейсы, запланированные на 15–19 декабря. Перевозчик решил перестроить маршруты в Египет, проложив их через территорию Сирии. В Росавиации отклонили просьбу iFly согласовать альтернативный маршрут, так как сочли регион «потенциально опасным для полетов гражданских воздушных судов». Ведомство рекомендовало использовать для перевозки пассажиров в Египет рейсы других авиалиний. 20 декабря компания планировала возобновить полеты в арабскую республику.

К 15 декабря в Египте застряло около 1 тыс. российских туристов. iFly вступила в переговоры с авиакомпаниями Red Wings, Egypt Air и Corendon по вопросу об их перевозке в Россию. Российский туроператор Tez Tour сообщил 18 декабря, что часть людей удалось вывезти из Египта. Все туристы покинут страну на 15 рейсах, которые вылетят в Москву с 18 до 21 декабря, пообещали в организации.