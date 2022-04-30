Пентагон отверг влияние на позицию Украины в переговорах с Россией

США не указывают властям Украины на то, как им стоит вести мирные переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Трансляцию брифинга вел Reuters на YouTube.

«Подчеркну, что мы никоим образом не навязываем тактику переговоров и не предлагаем каких-либо подходов», — сказал Кирби.

Он добавил, что Владимир Зеленский является законно избранным президентом Украины и только он может решать, какой может быть победа и как ее достичь. При этом США полностью поддерживают стремление украинского президента провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Первые переговоры делегации стран провели уже 28 февраля, однако они не дали результата. Конкретные предложения Москва и Киев обсудили 29 марта на встрече в Стамбуле. Тогда Украина в обмен на отказ от вступления в НАТО предложила новую схему гарантий безопасности, которая предполагает участие стран из числа постоянных членов Совета безопасности ООН, включая Россию. Кремль предлагал включить в список гарантов и Белоруссию.

Тогда же Киев выступил за то, чтобы обсуждать вопрос о принадлежности Крыма в течение следующих 15 лет. Кремль в очередной раз заявил, что полуостров входит в состав России.

Делегации продолжили переговоры в видеоформате. К обсуждению потенциальных договоренностей приступили экспертные группы.

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В середине марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США «держат за руку» украинскую делегацию и не позволяют ей соглашаться с требованиями России на переговорах.