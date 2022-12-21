На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Люди в бомбоубежище (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных карты воздушных тревог.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. В этот день российская армия начала наносить массированные удары по украинским объектам военного управления и системам энергетики. Последний раз российские военные наносили массированный удар 16 декабря, о чем на следующий день сообщило Минобороны.

19 декабря власти Киева сообщили о взрывах и работе ПВО в городе, мэр Виталий Кличко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры.

Президент Владимир Путин пояснял, что Россия наносит массированные удары по инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту 8 октября и подрыв линий электропередачи на Курской атомной электростанции. Киев причастность к теракту на мосту отрицал.

Из-за атак на Украине происходят перебои с подачей электроэнергии. После ударов 16 декабря в некоторых областях ввели режим экстренных отключений электроэнергии. В Киеве, Харькове и Днепре была остановлена работа метро, без электричества остались Кременчуг, Полтава и вся Кировоградская область.