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Матвиенко не увидела предпосылок для переговоров с Украиной

Матвиенко: предпосылок для переговоров с Украиной нет, говорить «не о чем и не с кем»
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Предпосылок для переговоров России и Украины нет, говорить «не о чем и не с кем», поскольку «в Украине нет самостоятельных политиков», сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года, передает корреспондент РБК.

Как отметила Матвиенко, Москва может обсуждать переговоры только при признании Киевом «существующих реалий». При этом она заявила, что «это не от нас зависит».

По словам председателя Совфеда, переговоры не начались, поскольку этого не хотят США. «Мы все хорошо понимаем, что если бы Вашингтон вот просто пальцем помахал в сторону Украины, сказал: «Садитесь за стол переговоров», это было бы незамедлительно сделано», — сказала она. Пока что Запад хочет максимально «ослабить развитие России, военную мощь», считает сенатор.

Матвиенко считает, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США никаких предпосылок для «понуждения Украины» к миру или переговорам не будет. «Будут обсуждаться новые поставки вооружения, будет обсуждаться растущий бюджет на военную поддержку Украины, что само по себе также не создает предпосылок для начала переговоров», — отметила она.

Матвиенко напомнила, что на саммите парламентов G20 предлагала «прямо сегодня» начать переговоры с Украиной. Однако тогда, по ее словам, ответил представитель Великобритании, что свидетельствует о том, «кто управляет там ситуацией».

Зеленский на прошлой неделе говорил, что знает о предложениях начать переговоры с Россией, но «не видит, о чем можно договариваться». По мнению президента Украины, момент для дипломатии наступит при отводе российских военных к границам Украины 1991 года.

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Ранее Зеленский и Вашингтон анонсировали поездку украинского президента в США. В Белом доме говорили, что визит Зеленского должен подтвердить продолжение поддержки Киева со стороны Вашингтона, в том числе путем предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи. Украинский президент писал, что едет в США «для укрепления устойчивости и обороноспособности».

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Украина Россия переговоры США Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
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