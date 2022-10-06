Матвиенко предложила «прямо сегодня» начать переговоры с Украиной
Председатель совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламенты России и Украины немедленно приступить к переговорам и предложила начать их прямо сегодня.
«Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала Матвиенко на саммите парламентов G20.
По ее словам, Россия неоднократно предлагала сесть за стол переговоров с Украиной, причем в Стамбуле стороны уже вышли на конкретные договоренности, но «Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась».
«Мы снова говорим — мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и садиться за стол переговоров», — сказала глава Совета Федерации.
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