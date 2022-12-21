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Постпред в Вене назвал дату визита главы МАГАТЭ в Россию

Постпред России в Вене Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву 22 декабря
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Wolfgang Kumm / Dpa / Global Look Press)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 22 декабря приедет в Москву, заявил на брифинге постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает «Интерфакс».

«Консультации с Рафаэлем Гросси состоятся в Москве уже завтра, и будут эти консультации посвящены вопросу, или, точнее, инициативе гендиректора относительно создания зоны ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции», — сказал Ульянов.

По словам дипломата, «этот процесс идет ни шатко ни валко, но вот завтра некоторые моменты удастся прояснить». Российскую сторону будет представлять межведомственная делегация с участием сотрудников МИДа, «Росатома», Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге уточнил, что Владимир Путин не планирует встречаться с Гросси.

Гросси уже приезжал в Россию в середине октября, тогда он встречался в Санкт-Петербурге с Путиным. Одной из тем встречи была ситуация на Запорожской АЭС, которая с конца февраля находится под контролем российской армии и регулярно подвергается обстрелам. В конце сентября Запорожская область, а также ДНР, ЛНР и Херсонская область, вошли в состав России по итогам референдумов.

При участии МАГАТЭ с осени ведутся переговоры об установлении безопасной зоны вокруг атомной электростанции. 10 декабря Гросси заявил, что в обсуждении этого вопроса с Киевом и Москвой есть прогресс.

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Вывод вооружений со станции, по словам главы МАГАТЭ, должен стать одной из частей будущего соглашения. Киев настаивает на «полной демилитаризации» и передаче ЗАЭС под контроль украинского «Энергоатома». В МИД России подчеркивали, что речь не идет о потере или передаче третьей стороне контроля над станцией, если зона безопасности будет создана.

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