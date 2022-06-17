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Путин спрогнозировал переход к «экономике реальных ценностей»

По словам Путина, развивающиеся страны задаются вопросом, зачем обменивать товары на доллары и евро, «которые на глазах теряют в весе»

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Доллары и евро на глазах теряют в весе, поэтому экономику «мнимых сущностей» сменит экономика реальных ценностей, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, РБК ведет трансляцию.

«У многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», — сказал Путин.

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Глава государства привел данные Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым сейчас в глобальных резервах находится $7,1 трлн и €2,5 трлн. По его словам, они обесцениваются на около 8% в год.

Путин отметил, что эти средства могут в любой момент быть «конфискованы, украдены», если США что-то не понравится в политике тех или иных государств.

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В середине апреля Путин поручил подготовить российский валютный рынок к переходу на расчеты в национальных валютах, чтобы любую зарубежную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Тогда же в МИДе заявили, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) хотят отказаться от взаимных расчетов в долларах. В ведомстве также рассказали, что Россия уже переходит на расчеты в нацвалютах с Арменией и Азербайджаном.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Владимир Путин ПМЭФ доллары мировая экономика

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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