Итальянский министр назвал «политическим сигналом» потолок цен на газ

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Достижение договоренности по введению потолка цен на газ не являлось предрешенным результатом, но стало «громким политическим сигналом» для России от Италии и Европы в целом. Об этом заявил итальянский министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в интервью Il Sole 24 ore, его слова приводит агентство Nova.

«Сам факт введения механизма потолка цен является далеко не предрешенным результатом, и таким образом мы отреагировали на использование Путиным газа и энергетики в качестве инструмента войны, послав четкий и сильный политический сигнал: Италию и Европу не запугать, и мы сможем защитить своих граждан», — сказал Пикетто-Фратин.

Министр отметил, что Италия была «проводником» инициативы о введении потолка цен на газ, после этого ее подхватили другие страны ЕС.

В понедельник, 19 декабря, страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

Договоренность об ограничении цен газа в ЕС была достигнута на пятом экстренном заседании совета министров сообщества по энергетике. По итогам торгов 19 декабря фьючерсы на самом популярном в Европе газовом хабе Title Transfer Facility (TTF) снизились более чем на 9%, до $1165 за 1 тыс. куб. м. По данным на 15:20 20 ноября, цена на фьючерсы составляет $1179 за 1 тыс. куб. м.

В Кремле раскритиковали решение Евросоюза. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение Евросоюза нарушает рыночный процесс ценообразования. По его словам, России потребуется время, чтобы «тщательно взвесить все за и против» при выработке ответных мер.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, которые принимают политические решения, нарушающие условия контрактов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер также предупредил, что введение предельных цен на газ повлечет за собой прекращение поставок.