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Итальянский министр назвал «политическим сигналом» потолок цен на газ

Министр энергобезопасности Италии назвал «политическим сигналом» потолок цен на газ
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Достижение договоренности по введению потолка цен на газ не являлось предрешенным результатом, но стало «громким политическим сигналом» для России от Италии и Европы в целом. Об этом заявил итальянский министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в интервью Il Sole 24 ore, его слова приводит агентство Nova.

«Сам факт введения механизма потолка цен является далеко не предрешенным результатом, и таким образом мы отреагировали на использование Путиным газа и энергетики в качестве инструмента войны, послав четкий и сильный политический сигнал: Италию и Европу не запугать, и мы сможем защитить своих граждан», — сказал Пикетто-Фратин.

Министр отметил, что Италия была «проводником» инициативы о введении потолка цен на газ, после этого ее подхватили другие страны ЕС.

В понедельник, 19 декабря, страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

Договоренность об ограничении цен газа в ЕС была достигнута на пятом экстренном заседании совета министров сообщества по энергетике. По итогам торгов 19 декабря фьючерсы на самом популярном в Европе газовом хабе Title Transfer Facility (TTF) снизились более чем на 9%, до $1165 за 1 тыс. куб. м. По данным на 15:20 20 ноября, цена на фьючерсы составляет $1179 за 1 тыс. куб. м.

В Кремле раскритиковали решение Евросоюза. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение Евросоюза нарушает рыночный процесс ценообразования. По его словам, России потребуется время, чтобы «тщательно взвесить все за и против» при выработке ответных мер.

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Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не будет поставлять энергоносители в страны, которые принимают политические решения, нарушающие условия контрактов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер также предупредил, что введение предельных цен на газ повлечет за собой прекращение поставок.

Теги
газ Евросоюз Италия санкции потолок цен на газ
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