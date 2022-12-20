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Госдума во втором чтении приняла переработанный законопроект о биометрии

Госдума во втором чтении приняла законопроект о биометрии после внесения поправок
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о биометрических данных, рассмотрение документа в третьем чтении запланировано на 21 декабря, передает корреспондент РБК.

После принятия законопроекта в первом чтении, которое прошло 24 ноября, его текст был существенно доработан.

«После внесения поправок ко второму чтению можно сказать, что теперь это абсолютно новый законопроект — переработанный нами совместно со всеми заинтересованными ведомствами, экспертным сообществом, представителями РПЦ и СПЧ», — сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн в телеграм-канале. По его словам, в документе «буквально нет ни одного абзаца», который остался бы без изменений.

Законопроект об идентификации и аутентификации граждан с помощью биометрии внес в Госдуму в октябре депутат от партии «Единая Россия» Антон Горелкин.

Отзывы к документу составляли представители РПЦ и Совета по правам человека (СПЧ). Церковь, в частности, отметила необходимость дать право гражданам отказываться от передачи биометрических данных, что было учтено в поправках. СПЧ также напомнил о серьезных негативных последствиях в случае утечки подобных сведений.

19 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие изменения были внесены в документ. Среди них — ограничение хранимых данных (только образцы голоса и изображения лица), запрет на принудительный сбор биометрических данных, а также административная и уголовная ответственность за сбор и утечку таких данных. В итоге на заседании комитета Госдумы были отклонены 35 поправок, из них 19 — правительственные.

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Теги
Госдума биометрия биометрические данные законопроект
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