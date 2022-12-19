Володин пообещал уголовное наказание за утечку биометрических данных

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Кличко сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Киеве Политика, 09:25
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 09:17
Курс доллара поднялся выше ₽65 впервые с 30 мая Инвестиции, 09:14
В аптеках резко вырос спрос на редкий антибиотик для лечения пневмонии Общество, 09:11
Росреестр зафиксировал ипотечный рекорд на рынке новостроек Москвы Недвижимость, 09:09
Как защититься от уголовных рисков, выполняя госконтракт Pro, 09:09
Капризов побил рекорд в НХЛ Спорт, 09:03
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Россияне закупили к Новому году дорогую технику малоизвестных брендов Технологии и медиа, 09:00
Росавиация продлила запрет полетов в аэропорты юга России Экономика, 09:00
Володин пообещал уголовное наказание за утечку биометрических данных Политика, 08:58
РЕН ТВ и «Фонтанка» узнали, что депутата Госдумы не пустили на рейс Общество, 08:53
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 08:52
Основатель Spotify: «Все успешные люди сомневаются в своих силах» Pro, 08:50
Беспорядки во Франции после поражения в финале ЧМ-2022. Видео Общество, 08:47
Политика ,  
0 

Володин пообещал уголовное наказание за утечку биометрических данных

Вячеслав Володин: в Госдуме проработают введение наказания за утечку биометрических данных
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В законопроект о биометрических данных внесены изменения, «исключены все неопределенности и двойные толкования», сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он перечислил ключевые пункты законопроекта:

  • запреты «на принуждение к сдаче биометрических данных», «на хранение геномной информации» и на использование биометрии детей без согласия родителей;
  • ограничение хранимых данных — «только лицо и голос»;
  • разработка порядка отказа от сбора биометрических данных или отзыва ранее данного на это согласия;
  • предоставление возможности удалить «сведения, если они окажутся в системе» (контроль использования данных будет возможен через «Госуслуги»);
  • допуск на использование и хранение таких сведений только в базах данных на территории России.

Володин подчеркнул, что без согласия человека собирать биометрические данные нельзя. Новые правила позволят прекратить распространение таких сведений «разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту». В дальнейшем за «принудительный сбор и утечку биометрических данных» введут уголовную и административную ответственность, предупредил спикер Думы.

Проект с поправками будет опубликован 20 декабря, добавил Володин.

Законопроект о биометрических данных внес в Думу в октябре этого года зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). Согласно пояснительной записке, документ «устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных в целях осуществления идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы». Его приняли в первом чтении в ноябре.

Читайте на РБК Pro
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Военное положение и особые режимы в регионах: что грозит вашему имуществу
Ресторатор Борис Зарьков: «Рынок очищается от «голых королей»

С отзывами по поводу проекта выступили, например, РПЦ и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Церковь, в частности, отметила необходимость дать право гражданам отказываться от передачи биометрических данных, что было учтено в поправках. СПЧ также напомнил о серьезных негативных последствиях в случае утечки подобных сведений.

Теги
биометрия биометрические данные Вячеслав Володин Госдума
Материалы по теме
СПЧ увидел риск ущемления прав в проекте о сборе биометрии
Общество
Хинштейн заявил, что пожелание патриарха учтено в проекте о биометрии
Политика
Минцифры предложило постоянно использовать биометрию на экзаменах в вузах
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter