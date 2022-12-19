Володин пообещал уголовное наказание за утечку биометрических данных

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В законопроект о биометрических данных внесены изменения, «исключены все неопределенности и двойные толкования», сообщил в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он перечислил ключевые пункты законопроекта:

запреты «на принуждение к сдаче биометрических данных», «на хранение геномной информации» и на использование биометрии детей без согласия родителей;

ограничение хранимых данных — «только лицо и голос»;

разработка порядка отказа от сбора биометрических данных или отзыва ранее данного на это согласия;

предоставление возможности удалить «сведения, если они окажутся в системе» (контроль использования данных будет возможен через «Госуслуги»);

допуск на использование и хранение таких сведений только в базах данных на территории России.

Володин подчеркнул, что без согласия человека собирать биометрические данные нельзя. Новые правила позволят прекратить распространение таких сведений «разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту». В дальнейшем за «принудительный сбор и утечку биометрических данных» введут уголовную и административную ответственность, предупредил спикер Думы.

Проект с поправками будет опубликован 20 декабря, добавил Володин.

Законопроект о биометрических данных внес в Думу в октябре этого года зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). Согласно пояснительной записке, документ «устанавливает правовые основы обработки биометрических персональных данных в целях осуществления идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы». Его приняли в первом чтении в ноябре.

С отзывами по поводу проекта выступили, например, РПЦ и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Церковь, в частности, отметила необходимость дать право гражданам отказываться от передачи биометрических данных, что было учтено в поправках. СПЧ также напомнил о серьезных негативных последствиях в случае утечки подобных сведений.