Комитет Думы отклонил 19 поправок правительства к закону о биометрии

Среди отклоненных — поправка об участии ЦБ в утверждении положения о единой биометрической системе и о праве Росгвардии изменять данные в ней. Глава Минцифры надеется, что законопроект введет «биометрическую анархию» в рамки

Фото: Олег Яковлев / РБК

Какие поправки правительства отклонил профильный комитет

Комитет Госдумы по информполитике 19 декабря рассмотрел поправки к резонансному законопроекту о единой биометрической системе и отклонил серию предложений правительства, передает корреспондент РБК. Всего под отклонение попало 35 поправок, из них 19 — правительственные.

В частности, не была согласована поправка, которая включает ЦБ в процесс утверждения положения о единой биометрической системе (согласно принятому в первом чтении законопроекту, это делает правительство по согласованию с ФСБ). Не нашла поддержки и правительственная поправка, которая предлагала наделить Банк России полномочиями устанавливать требования к банкам собирать и размещать биометрию в рамках единой системы, а также требования «к применению банками единой биометрической системы посредством официального сайта в интернете, а также мобильного приложения».

Правительство также предлагало включить Федеральную службу войск национальной гвардии (Росгвардию) в число ведомств, которые могут направлять запрос оператору биометрической системы о внесении изменений в данные граждан, в том числе на их блокировку или уничтожение. Это предложение комитет отклонил.

Также была отклонена поправка, которая дополняла пункт о критериях соответствия для организаций и ИП, которые хотят использовать единую биометрическую систему для идентификации граждан, давших свое согласие: в тексте к первому чтению указывалось, что они не должны быть включены в перечень причастных к экстремизму или терроризму; правительство предлагало добавить к нему перечни организаций и физических лиц, связанных с террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН.

Зачем нужен закон о биометрии

Законопроект об идентификации и аутентификации граждан с помощью биометрии внес в Госдуму в октябре депутат Антон Горелкин («Единая Россия»). 24 ноября Дума приняла его в первом чтении, но ко второму чтению (запланировано на 20 декабря) текст проекта закона был существенно доработан. На заседании профильного комитета по информполитике 19 декабря его председатель Александр Хинштейн отметил, что редакция законопроекта ко второму чтению — это, по сути, новый законопроект, так как не осталось «ни одного пункта, ни одного абзаца», в который бы не вносились изменения.

Наиболее важными из принятых поправок стали:

Запрет на сбор геномной информации.

Разрешение собирать из биометрических данных только образцы голоса и изображения лица.

Запрет на принудительный сбор биометрических данных, а также ответственность за принуждение к нему.

Запрет на дискриминацию в отношении сдачи биометрии, то есть отказ от предоставления таких данных о себе не может быть причиной отказа в предоставлении гражданину государственных и муниципальных услуг.

Определение порядка отказа от сдачи биометрии, а также установление права гражданина в любой момент отозвать данное ранее согласие на обработку его биометрии.

Сбор биометрии несовершеннолетних осуществляется только с согласия родителей или опекунов.

Запрет на трансграничную передачу собранной биометрии, разрешение использовать и хранить биометрию только на территории России.

Глава Минцифры Максут Шадаев, присутствовавший на заседании комитета, подчеркнул, что законопроект не направлен на стимулирование внедрения биометрической идентификации. Его задача, отметил министр, «упорядочить вопросы, связанные с использованием биометрической идентификации, которые сейчас хаотично развиваются». «Как мы говорим, законопроект должен ввести биометрическую анархию, которая сейчас есть, в определенные рамки», — пояснил он.

Представители РПЦ, присутствовавшие на заседании комитета, сообщили, что все претензии, которые ранее высказывала церковь, были учтены и сегодня разногласий насчет положений законопроекта с законодателями у них нет. В декабре стало известно, что патриарх Кирилл направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором указал на риски, связанные с развитием цифровых технологий, в частности, использования биометрии. РПЦ выступила за право граждан отказываться от биометрической идентификации, а также за гарантии недискриминации при отказе.

«При появлении, внедрении и использовании подобных технологий люди не должны пострадать, никоим образом, — подчеркнул во время заседания думского комитета председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. — Не должна пострадать их безопасность, не должны пострадать их права, и церковь последовательно на этом настаивает».

Советник президента — глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что сейчас законопроект пребывает «в очень приличном состоянии». Он считает, что подготовленные поправки «в огромной степени» снимают вопросы, которые задавало общество. Фадеев заметил, что необходимо как можно скорее подготовить законопроект и об ужесточении наказания за утечку персональных данных.

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер высказал мнение, что по сравнению с первоначальной версией законопроекта доработанная стала «более ориентированной на человека», так как там содержатся конкретные механизмы реализации прав граждан.