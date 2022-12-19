Комитет Думы отклонил 19 поправок правительства к закону о биометрии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 70,62 (+1,84) Инвестиции, 16:02
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 66,35 (+1,74) Инвестиции, 16:02
ЕС согласовал потолок цен на газ. Насколько критично это для «Газпрома» Бизнес, 23:06
Канада объявила о начале процесса ареста и конфискации активов Абрамовича Политика, 22:54
Как защитить свои инвестиции и снизить налог на доход РБК и Сбер, 22:45
Лукашенко объявил о постановке на боевое дежурство С-400 и «Искандеров» Политика, 22:45
Медведев потребовал вернуть Фолкленды Аргентине Политика, 22:29
В Госдуме поддержали поправку о применении спецсредств для сбития дронов Политика, 22:25
Как прошел первый съезд всероссийского детского движения Общество, 22:21
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Песков предложил главкому ВСУ отдохнуть Политика, 22:06
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 22:00
Овечкина признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:58
Комитет Думы отклонил 19 поправок правительства к закону о биометрии Политика, 21:52
Путин описал финал ЧМ словами «драма до последней секунды» Спорт, 21:46
Лавров увидел в реакции Запада подтверждение необходимости спецоперации Политика, 21:42
Как перенести ИТ-инфраструктуру с западных сервисов на отечественные РБК и Cloud, 21:38
Политика ,  
0 

Комитет Думы отклонил 19 поправок правительства к закону о биометрии

Среди отклоненных — поправка об участии ЦБ в утверждении положения о единой биометрической системе и о праве Росгвардии изменять данные в ней. Глава Минцифры надеется, что законопроект введет «биометрическую анархию» в рамки
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Какие поправки правительства отклонил профильный комитет

Комитет Госдумы по информполитике 19 декабря рассмотрел поправки к резонансному законопроекту о единой биометрической системе и отклонил серию предложений правительства, передает корреспондент РБК. Всего под отклонение попало 35 поправок, из них 19 — правительственные.

В частности, не была согласована поправка, которая включает ЦБ в процесс утверждения положения о единой биометрической системе (согласно принятому в первом чтении законопроекту, это делает правительство по согласованию с ФСБ). Не нашла поддержки и правительственная поправка, которая предлагала наделить Банк России полномочиями устанавливать требования к банкам собирать и размещать биометрию в рамках единой системы, а также требования «к применению банками единой биометрической системы посредством официального сайта в интернете, а также мобильного приложения».

Правительство также предлагало включить Федеральную службу войск национальной гвардии (Росгвардию) в число ведомств, которые могут направлять запрос оператору биометрической системы о внесении изменений в данные граждан, в том числе на их блокировку или уничтожение. Это предложение комитет отклонил.

Также была отклонена поправка, которая дополняла пункт о критериях соответствия для организаций и ИП, которые хотят использовать единую биометрическую систему для идентификации граждан, давших свое согласие: в тексте к первому чтению указывалось, что они не должны быть включены в перечень причастных к экстремизму или терроризму; правительство предлагало добавить к нему перечни организаций и физических лиц, связанных с террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН.

Зачем нужен закон о биометрии

Читайте на РБК Pro
«Деньги — это ограничение»: миллиардер Рыбаков — о психологии бедности «1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки «А то станешь дворником»: как лучше объяснить ребенку, зачем учиться Ностальгия и психоделика: как дизайн отразил настроения-2022 в обществе

Законопроект об идентификации и аутентификации граждан с помощью биометрии внес в Госдуму в октябре депутат Антон Горелкин («Единая Россия»). 24 ноября Дума приняла его в первом чтении, но ко второму чтению (запланировано на 20 декабря) текст проекта закона был существенно доработан. На заседании профильного комитета по информполитике 19 декабря его председатель Александр Хинштейн отметил, что редакция законопроекта ко второму чтению — это, по сути, новый законопроект, так как не осталось «ни одного пункта, ни одного абзаца», в который бы не вносились изменения.

Наиболее важными из принятых поправок стали:

  • Запрет на сбор геномной информации.
  • Разрешение собирать из биометрических данных только образцы голоса и изображения лица.
  • Запрет на принудительный сбор биометрических данных, а также ответственность за принуждение к нему.
  • Запрет на дискриминацию в отношении сдачи биометрии, то есть отказ от предоставления таких данных о себе не может быть причиной отказа в предоставлении гражданину государственных и муниципальных услуг.
  • Определение порядка отказа от сдачи биометрии, а также установление права гражданина в любой момент отозвать данное ранее согласие на обработку его биометрии.
  • Сбор биометрии несовершеннолетних осуществляется только с согласия родителей или опекунов.
  • Запрет на трансграничную передачу собранной биометрии, разрешение использовать и хранить биометрию только на территории России.

Глава Минцифры Максут Шадаев, присутствовавший на заседании комитета, подчеркнул, что законопроект не направлен на стимулирование внедрения биометрической идентификации. Его задача, отметил министр, «упорядочить вопросы, связанные с использованием биометрической идентификации, которые сейчас хаотично развиваются». «Как мы говорим, законопроект должен ввести биометрическую анархию, которая сейчас есть, в определенные рамки», — пояснил он.

Представители РПЦ, присутствовавшие на заседании комитета, сообщили, что все претензии, которые ранее высказывала церковь, были учтены и сегодня разногласий насчет положений законопроекта с законодателями у них нет. В декабре стало известно, что патриарх Кирилл направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором указал на риски, связанные с развитием цифровых технологий, в частности, использования биометрии. РПЦ выступила за право граждан отказываться от биометрической идентификации, а также за гарантии недискриминации при отказе.

«При появлении, внедрении и использовании подобных технологий люди не должны пострадать, никоим образом, — подчеркнул во время заседания думского комитета председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. — Не должна пострадать их безопасность, не должны пострадать их права, и церковь последовательно на этом настаивает».

Советник президента — глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил, что сейчас законопроект пребывает «в очень приличном состоянии». Он считает, что подготовленные поправки «в огромной степени» снимают вопросы, которые задавало общество. Фадеев заметил, что необходимо как можно скорее подготовить законопроект и об ужесточении наказания за утечку персональных данных.

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер высказал мнение, что по сравнению с первоначальной версией законопроекта доработанная стала «более ориентированной на человека», так как там содержатся конкретные механизмы реализации прав граждан.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
биометрия биометрические данные Минцифры Госдума Максут Шадаев
Материалы по теме
СПЧ увидел риск ущемления прав в проекте о сборе биометрии
Общество
Банки не успели внедрить выдачу кредитов по биометрии в срок
Финансы
Несколько посольств России перестали оформлять биометрические паспорта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter