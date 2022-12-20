Американская Chevron сохранит прокачку нефти через Россию

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Американская нефтегазовая корпорация Chevron не намерена прекращать прокачку нефти из Казахстана через территорию России, заявил председатель совета директоров компании Майк Вирт в интервью Fox News.

По мнению Вирта, Казахстан — очень важная страна для мировых энергетических рынков. Глава Chevron добавил, что потребители в разных регионах, включая Европу и Азию, зависят от поставок нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которые не нарушились на фоне военной операции на Украине и антироссийских санкций. По словам Вирта, власти стран, потребляющих нефть из Казахстана, рассчитывают на продолжение поставок топлива.

Система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры. Через КТК поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

Нефтяные санкции западных стран вступили в силу 5 декабря. Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, перевозимую по морю. Страны «Большой семерки», Австралия, Норвегия, Швейцария и ЕС ввели ограничение цен на такое сырье на уровне $60 за баррель.

Пока на Западе обсуждали предельные цены на российскую нефть, Москва неоднократно заявляла, что откажется от поставок нефти в те страны, которые поддержат решение о лимите цен. В Кремле анонсировали ответные меры: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал 12 декабря, что «в ближайшие дни» ответные шаги Москвы будут формализованы в виде президентского указа.