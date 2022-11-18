«Миссис Крым» отказали в гражданстве России из-за песни «Червона калина»

Ольгу Валееву признали виновной в дискредитации армии и демонстрации запрещенной символики из-за видео, на котором они с подругой пели эту песню. В МВД указали, что такие правонарушения являются основанием для отказа в гражданстве

Ольга Валеева (Фото: olga_rijjylya / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Женщине, которую в октябре оштрафовали за исполнение песни «Червона калина», отказали в российском гражданстве. Об этом сообщило МВД Крыма. Как уточнил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах, речь идет о победительнице конкурса «Миссис Крым-2022» Ольге Валеевой.

«В соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики», — сообщает ведомство.

В МВД уточнили, что женщина обратилась с заявлением о приеме в гражданство в августе, а по ст. 20.3.3 КоАП и ст. 20.3 КоАП ее привлекли в октябре. Согласно закону «О гражданстве Российской Федерации», участие в совершении или подготовке к совершению «противоправных действий, содержащих хотя бы один из признаков экстремистской деятельности», за которые предусмотрена уголовная, административная или гражданско-правовая ответственность, а также «любые иные действия, создающие угрозу» безопасности России или ее граждан, являются основанием для отказа в российском гражданстве.

Ольга Валеева в беседе с Life сказала, что сама узнала о решении позже, чем информация была опубликована в СМИ. «Буду решать, что можно с этим сделать, пока не знаю. Это несправедливо, бред полнейший, при том что я уже больше трех лет живу на территории России, я родила здесь ребенка», — заявила она.

Валееву и подругу задержали в октябре, после того как в Сети появилось видео, на котором они пели песню «Червона калина», которая, как пояснили в МВД, считается «боевым гимном экстремистской организации», Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Суд назначил Валеевой штраф в размере 40 тыс. руб., ее подругу арестовали на десять суток.