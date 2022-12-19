В Красногорске загорелся магазин одежды «Сударь»

В Красногорске потушили пожар в магазине одежды «Сударь» на площади 60 кв. м

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Нежилое здание загорелось в Красногорске. Об этом сообщило ГУ МЧС по Московской области. По данным ведомства, возгорание произошло на первом этаже дома 63 по улице Ленина (из данных 2ГИС следует, что здание жилое).

На первом этаже дома находится, в частности, магазин мужской одежды «Сударь». По словам источника «РИА Новости» в экстренных службах, именно в этом магазине начался пожар.

В 15:37 огонь потушили. Для этого потребовались 11 человек и три единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, площадь горения составила 60 кв. м. До прибытия пожарных эвакуировали 60 человек — жильцов дома и пятерых сотрудников магазина.