Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 70,62 (+1,84) Инвестиции, 16:02
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 66,35 (+1,74) Инвестиции, 16:02
Встреча Путина и Лукашенко в Минске. Трансляция Политика, 16:58
Warstation стал франшизой года по версии делового издания «Гудвилл» Пресс-релиз, 16:54
Как работают инвестиции со страховой защитой РБК и Сбер, 16:53
Путин ввел в России День самбо Спорт, 16:49
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:48
Путин рекомендовал давать отличившимся в СВО землю в Крыму и Подмосковье Политика, 16:47
В Красногорске загорелся магазин одежды «Сударь» Общество, 16:46
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
«Роскосмос» заявил об отсутствии необходимости эвакуировать экипаж с МКС Технологии и медиа, 16:39
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 16:30
Захарова обвинила США в провоцировании прямого конфликта с Россией Политика, 16:30
БКС отменит дополнительную комиссию за покупку долларов, евро и фунтов Инвестиции, 16:26
Риелторы назвали средний чек покупки вторичного жилья в Москве Недвижимость, 16:23
5 главных трендов на российском рынке труда Экономика образования, 16:20
Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев Общество, 16:20
Общество ,  
0 

В Красногорске загорелся магазин одежды «Сударь»

В Красногорске потушили пожар в магазине одежды «Сударь» на площади 60 кв. м
Фото: ГУ МЧС по Московской области
Фото: ГУ МЧС по Московской области

Нежилое здание загорелось в Красногорске. Об этом сообщило ГУ МЧС по Московской области. По данным ведомства, возгорание произошло на первом этаже дома 63 по улице Ленина (из данных 2ГИС следует, что здание жилое).

На первом этаже дома находится, в частности, магазин мужской одежды «Сударь». По словам источника «РИА Новости» в экстренных службах, именно в этом магазине начался пожар.

В 15:37 огонь потушили. Для этого потребовались 11 человек и три единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, площадь горения составила 60 кв. м. До прибытия пожарных эвакуировали 60 человек — жильцов дома и пятерых сотрудников магазина.

Теги
Красногорск Московская область одежда Пожар
Материалы по теме
Число пострадавших при пожаре на Марковском месторождении выросло до семи
Общество
В Батуми сгорел ресторан на последних этажах многоэтажки
Общество
В жилом доме на востоке Москвы сгорели балконы на четырех этажах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter