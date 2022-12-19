Число пострадавших при пожаре на Марковском месторождении выросло до семи

Количество пострадавших при пожаре на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе выросло до семи человек, пожар полностью потушили, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.

«Пострадали семь человек. Два человека — в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Четверых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно», — написал Кобзев.

По его словам, на месте происшествия работали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании, которая осваивает месторождение, и силы пожарно-спасательных частей из Усть-Кута, поселка Магистральный, Железногорска-Илимского. Всего к тушению пожара привлекли 155 человек и 37 единиц техники, добавил глава региона.

Ранее глава поселка Верхнемарково (рядом с этим поселком находится месторождение) Константин Власов сообщал о пяти пострадавших.

Сообщение о пожаре на Марковском месторождении поступило в МЧС 18 декабря в 23:25 по местному времени (18:25 по мск). В 02:24 19 декабря ведомство сообщило о локализации пожара, а в 03:10 — о ликвидации открытого горения.

По данным МЧС, загорелась технологическая установка комплексной подготовки природного газа. Площадь пожара сначала составляла 1 тыс. кв. м, а к 00:30 19 декабря (19:30 18 декабря мск) — 400 кв. м.

Марковское месторождение открыто в 1962 году, его осваивает Иркутская нефтяная компания.