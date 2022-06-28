В жилом доме на востоке Москвы сгорели балконы на четырех этажах

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В Восточном административном округе Москвы загорелись балконы в 12-этажном жилом доме, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Пожар произошел в районе Преображенское по адресу: 2-я Пугачевская улица, дом 5, корпус 1. «Здание 12-этажное жилое, происходило возгорание балконов на девятом, десятом, 11-м, 12-м этажах, площадь возгорания уточняется, из здания были спасены три человека, в 18:33 пожар полностью ликвидирован», — сказали в главке.

Сведений о пострадавших не поступало, отметили в пресс-службе. На сайте главка уточняется, что площадь пожара составила 61 кв. м.

Ранее в июне на Тверской улице в Москве загорелась кровля семиэтажного дома. Источник ТАСС сообщал, что площадь возгорания достигла 200 кв. м. Из-за пожара движение по улице ограничили до одной полосы.