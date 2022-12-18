Пожар во Владивостоке тушили более 14 часов, уничтожено два склада

Пожар на складе во Владивостоке потушили спустя более 14 часов

Крупный пожар во Владивостоке полностью уничтожил два склада на площади 2 тыс. кв. м, погибших и пострадавших нет, сообщает управление МЧС по Приморскому краю. Огонь удалось полностью потушить спустя более чем 14 часов с момента сообщения о возгорании в 20:30 17 декабря (11:30 мск).

Возгорание произошло на улице Карьерная, дом 20а, литера 23, уточняет прокуратура. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по этому адресу находится склад производителя кондитерских изделий «Яшкино».

На момент прибытия пожарных стены и кровля склада были охвачены огнем. Произошло обрушение кровли, пламя перекинулось на рядом стоящий склад. По словам начальника службы пожаротушения приморского управления МЧС Дениса Бекирова, пожар набрал большую силу из-за позднего обнаружения — в здании склада не было автоматической пожарной сигнализации. Тушение сопровождалось высокой пожарной нагрузкой, добавил он.

В ликвидации пожара были задействованы 50 человек и 14 единиц техник. Для установления причины пожара и ущерба на месте работают дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Прокуратура региона поставила на контроль установление причин пожара, а также ход и результаты доследственной проверки.