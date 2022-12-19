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В Батуми сгорел ресторан на последних этажах многоэтажки

В грузинском Батуми сгорел ресторан Vox на 25-м этаже жилого комплекса

В Батуми сгорел ресторан на последних этажах многоэтажки
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В грузинском Батуми загорелся ресторан, занимающий 24–25-й этажи жилого комплекса. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Ресторан Vox занимает два последних этажа здания, второй уровень заведения полностью выгорел. Из-за возникновения опасности распространения огня на жилые этажи из здания эвакуировали 250 семей, отмечает телеканал. Мэр Батуми Арчил Чиковани подтвердил эвакуацию жителей, уточнив, что информации о пострадавших нет.

По словам Чиковани, ресторан не работал, поскольку был на ремонте. Из-за опасности падения со здания разрушенных частей, все подъездные пути к комплексу были перекрыты.

С 6 на 7 декабря пожар произошел в популярном ресторане Zuma во Владивостоке, погибших и пострадавших не было. Возгорание вспыхнуло ночью, его площадь составила 500 кв. м. Zuma — крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке, специализирующийся на блюдах из морепродуктов.

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