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В Кремле не обсуждали увеличение срока службы в армии до двух лет

Кремль: решение о продлении срока службы в армии до двух лет должно принимать Минобороны
Ранее глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что в верхней палате рассмотрят такую возможность. По словам Дмитрия Пескова, решающий голос за Минобороны
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Заявлений от Минобороны об увеличении срока службы в армии с одного до двух лет не было, а именно этому ведомству принадлежит решающий голос по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», — подчеркнул он.

О необходимости увеличить срок службы ранее говорили сенатор Владимир Джабаров и депутат Михаил Шеремет. По их мнению, за год нельзя качественно подготовить призывников.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что поддерживает инициативу. В верхней палате пройдут консультации по этому вопросу, и идею, вероятно, поддержат. Сам Бондарев тоже считает, что за год солдаты не могут освоить новую военную технику, которая сейчас поступает в вооруженные силы. «Я думаю, будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву», — сказал сенатор.

С 1 ноября в России идет осенний призыв в армию, планируется призвать 120 тыс. человек. Незадолго до начала призыва президент Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации. Власти неоднократно подчеркивали, что солдат-срочников не будут отправлять в зону военной операции.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Кремль Дмитрий Песков срочная служба служба в армии
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