В Кремле не обсуждали увеличение срока службы в армии до двух лет
Заявлений от Минобороны об увеличении срока службы в армии с одного до двух лет не было, а именно этому ведомству принадлежит решающий голос по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Здесь никакой позиции на этот счет нет. В администрации никаких разговоров на этот счет не ведется», — подчеркнул он.
О необходимости увеличить срок службы ранее говорили сенатор Владимир Джабаров и депутат Михаил Шеремет. По их мнению, за год нельзя качественно подготовить призывников.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что поддерживает инициативу. В верхней палате пройдут консультации по этому вопросу, и идею, вероятно, поддержат. Сам Бондарев тоже считает, что за год солдаты не могут освоить новую военную технику, которая сейчас поступает в вооруженные силы. «Я думаю, будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву», — сказал сенатор.
С 1 ноября в России идет осенний призыв в армию, планируется призвать 120 тыс. человек. Незадолго до начала призыва президент Владимир Путин объявил об окончании частичной мобилизации. Власти неоднократно подчеркивали, что солдат-срочников не будут отправлять в зону военной операции.