Белгородский губернатор сообщил о втором за день обстреле под Шебекино

Фото: Google Maps

В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел попал хутор Панков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях — осколками снаряда выбиты окна», — написал он.

Панков расположен примерно в 1,5 км от границы с Украиной и примерно в 45 км к юго-востоку от Белгорода.

Несколькими часами ранее 19 декабря Гладков рассказал, что из-за обстрела в том же округе 14 тыс. жителей остались без электроэнергии.



Накануне, 18 декабря, в регионе, по словам губернатора, выдался «крайне тяжелый день». Под ударом были Белгород, Белгородский район, село Красная Яруга (на севере области). После прошедших обстрелов там погиб один человек, в общей сложности 12 граждан пострадали.

Минобороны России в сводке за 19 декабря сообщило, что в воздушном пространстве области были сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.