Гладков сообщил об обстреле поселка Красная Яруга

Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел со стороны Украины, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Есть повреждения остекления в четырехэтажном многоквартирном доме и возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом, также повреждена линия электропередачи», — написал Гладков.

Это уже второй обстрел в регионе за сутки. Днем 18 декабря Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, при обстреле пострадали четыре человека. Позже губернатор уточнил, что погиб один человек, еще восемь получили ранения, семерых доставили в больницу, один из них в реанимации.

Также пострадало здание птицефабрики в Белгородском районе, поврежден один корпус и несколько машин спецтехники. В микрорайоне Луч повреждены окна в четырех многоквартирных домах, добавил глава региона. «Различные повреждения есть и в частном секторе, по предварительным данным, в 14 жилых домах и девяти автомобилях», — отметил он.

В Белгороде при обстреле пострадали два частных дома и 60 квартир, повреждения получили три автомобиля, рассказывал врио главы города Валентин Демидов.