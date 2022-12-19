Вильфанд: в регионах европейской части России в ближайшие дни ожидаются морозы и гололед

Вильфанд предупредил о морозах и гололеде в европейской части России

В ближайшие дни на северо-востоке Центрального федерального округа, севере Приволжского федерального округа и в Уральском федеральном округе ожидается снижение температуры на 6-8 градусов ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях ночью морозы прогнозируются до 15-18 градусов, а днем — около 10 градусов», — сказал Вильфанд.

В Кировской области температура воздуха в ближайшие дни снизится до минус 18-24 градусов, в Нижегородской области — минус 12-17 градусов, в Свердловской области — минус 17-22 градусов, в Пермском крае — минус 16-26 градусов.

В регионах Поволжья 19 декабря, по прогнозам синоптика, ожидаются снег, мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 м/с. В Башкортостане и Татарстане, помимо этого, будет еще ледяной дождь, добавил он.

Сильные осадки будут и на юге России: в ближайшие дни в Краснодарском, Ставропольском краях и Крыму ожидаются дождь, мокрый снег и ветер, добавил Вильфанд.

МЧС предупреждало, что в Москве температура в ночь с 18 на 19 декабря составит минус 11-13 градусов, днем 19 декабря — минус 2-4 градуса. Также днем в понедельник ожидается небольшой снег и гололедица, ветер со скоростью 6-11 м/с.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил РБК, что к утру понедельника, 19 декабря, высота снежного покрова может достичь 33 см и приблизиться к рекордному максимуму 1941 года, когда высота снега составила 34 см.

Накануне власти столицы призывали горожан отказываться от поездок на личном транспорте и использовать общественный, чтобы коммунальные службы могли быстрее почистить дороги.