Власти Москвы призвали пользоваться городским транспортом из-за снегопада

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
В ожидании битвы Месси против Мбаппе. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 13:25
Times узнала о желании принца Гарри и Меган Маркл добиться извинений Политика, 13:22
Путин утвердил новую процедуру назначения главы Счетной палаты Политика, 13:06
Медь и голубика: как мировая экономика пострадает от проблем в Перу Pro, 13:03
Путь руды: как металлы добираются до потребителей РБК и Норникель, 12:54
Лидер сборной Марокко извинился за оскорбление президента ФИФА Инфантино Спорт, 12:43
Суперкомпьютеры дали прогнозы на финал чемпионата мира Спорт, 12:30
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Власти Москвы призвали пользоваться городским транспортом из-за снегопада Общество, 12:16
Греция даст гражданам деньги на еду Экономика, 12:03
Почему мегалополисов в мире становится все больше Социальная экономика, 12:00
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 11:46
Профессии с «быстрым входом» и карьерным ростом: пять примеров Pro, 11:43
Кличко сообщил о полном восстановлении электроснабжения в Киеве Политика, 11:38
Матыцин решил пока не возвращаться на пост главы спортивной федерации Спорт, 11:33
Общество ,  
0 

Власти Москвы призвали пользоваться городским транспортом из-за снегопада

Дептранс рекомендовал пользоваться городским транспортом из-за снегопада в Москве

Власти Москвы призвали пользоваться городским транспортом из-за снегопада
Video

Из-за сильного снегопада в Москве утром 18 декабря столичные дороги оказались загружены на четыре балла, департамент транспорта рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт.

«В течение дня просим отказаться от поездок на личном транспорте — так коммунальные службы быстрее почистят дороги. Для поездок выбирайте метро, МЦК, МЦД», — рекомендовали в дептрансе. Также ведомство рекомендует использовать «Аэроэкспресс» для поездок в аэропорт.

Среди причин загруженности автодорог в мэрии назвали большое количество снега, снижение общих скоростей, мелкие аварии, застрявшие фуры на МКАД и эстакадах, множество поездок в преддверии Нового года.

Накануне о сильном снегопаде предупредило МЧС. В центре погоды «Фобос» РБК сообщили, что за первую половину декабря снежный покров в Москве увеличился до 23 см — это самый высокий показатель с начала зимы. Как сегодня рассказал ведущий специалист центра «Фобос», в Москве выпала почти одна треть, а в Подмосковье — 50% месячной нормы осадков. Ожидается, что днем выпадет еще 10 мм осадков.

Теги
Москва Погода снегопад Дептранс общественный транспорт
Материалы по теме
На фоне снегопада в Москве задержаны 45 и отменены 13 рейсов
Общество
МЧС предупредило о сильном снегопаде и метели ночью в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter