Власти Москвы призвали пользоваться городским транспортом из-за снегопада

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Из-за сильного снегопада в Москве утром 18 декабря столичные дороги оказались загружены на четыре балла, департамент транспорта рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт.

«В течение дня просим отказаться от поездок на личном транспорте — так коммунальные службы быстрее почистят дороги. Для поездок выбирайте метро, МЦК, МЦД», — рекомендовали в дептрансе. Также ведомство рекомендует использовать «Аэроэкспресс» для поездок в аэропорт.

Среди причин загруженности автодорог в мэрии назвали большое количество снега, снижение общих скоростей, мелкие аварии, застрявшие фуры на МКАД и эстакадах, множество поездок в преддверии Нового года.

Накануне о сильном снегопаде предупредило МЧС. В центре погоды «Фобос» РБК сообщили, что за первую половину декабря снежный покров в Москве увеличился до 23 см — это самый высокий показатель с начала зимы. Как сегодня рассказал ведущий специалист центра «Фобос», в Москве выпала почти одна треть, а в Подмосковье — 50% месячной нормы осадков. Ожидается, что днем выпадет еще 10 мм осадков.