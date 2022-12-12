За последние два дня в Москве выпала половина месячной нормы осадков

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние 36 часов в Москве выпало 23 мм осадков, или половина месячной нормы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Если брать дату 12 декабря за все года, то в этом году самая большая сумма осадков за сутки за последние 60 лет. <...> Раньше было 12 мм максимальное [количество осадков на дату 12 декабря]», — сообщил синоптик.

По статистике, в Москве в декабре на жидкие осадки приходится всего два дня. «Мы в этом плане превысили норму — три дня с жидкими осадками», — отметил Синенков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о «тропическом» дожде в Москве 12 декабря и сделал прогноз, что в этот день прольется от 23 до 33 мм осадков. Московская мэрия также предупредила о «сверхинтенсивных осадках» и быстром таянии снега из-за температуры выше нуля в этот день.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил об «октябрьской» погоде — потеплении до 4–5 градусов. Синоптик уточнил, что в четверг в Москве резко похолодает, температура опустится до минус 10. Он также отметил, что сильные осадки ожидаются во всей европейской части России на протяжении недели. «Все эти удовольствия связаны с выходом южного циклона», — объяснил Вильфанд.