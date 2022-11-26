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Военная операция на Украине ,  
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NASA показало спутниковые снимки Украины без света после ударов

NASA показало спутниковые снимки Украины без света после ударов
Фото: NASA
Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало спутниковые снимки от 24 ноября, на которых показана Украина в полной темноте. Кадры размещены на сайте агентства.

Снимок сделан ночью. На нем видно, что в окружающих Украину странах в это время горит свет. Украинская территория изображена темным пятном. На ее территории можно увидеть несколько небольших сгустков света.

Россия наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины с начала октября. Первая такая атака произошла 10 октября, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту. ФСБ считает его организатором Киев, Украина отрицает причастность ко взрыву.

После ударов по объектам инфраструктуры по всей Украине начались перебои с электричеством. После очередной атаки 23 ноября в Киеве и других крупных городах страны отключили электричество. Как отмечалив «Укрэнерго», дефицит в энергосистеме, по состоянию на вечер 25 ноября, составлял 30%.

Президент Украины Владимир Зеленский после российских ударов сообщил, что в стране открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости». Это помещения (иногда в виде легких конструкций, иногда оборудованные в стационарных зданиях), в которых люди могут согреться, выпить чай, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом вне зависимости от того, будет ли в городе электричество. Они будут открываться в случае новых ракетных обстрелов по стране.

В Кремле говорили, что российские удары нацелены на объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Украина может «выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все страдания местного населения», говорил представитель российского президента Дмитрий Песков.

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