МИД России осудил покушение на директора «Русского дома» в ЦАР

Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

МИД России осудил покушение на директора «Русского дома» в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого и назвало случившееся терактом.

«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности «Русского дома» в Банги, а в более широком плане — навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Замглавы МИДа Михаил Богданов назвал покушение «бесчеловечным террористическим актом с попыткой убить мирного человека». «Надо приложить усилия, и мы этим будем заниматься, чтобы найти организаторов и исполнителей», — заявил дипломат агентству ТАСС.

Покушение на Сытого было совершено 16 декабря: он вскрыл посылку со взрывчатым веществом, она взорвалась. Пресс-служба российского посольства в ЦАР сообщила, что состояние здоровья Сытого оценивается как тяжелое, он контужен, но угрозы жизни нет. «Взрыв произошел дома у Дмитрия Сытого, за пределами посольства», — уточнили в дипмиссии.

«Русский дом» — представительство Россотрудничества в ЦАР. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал произошедшее терактом.