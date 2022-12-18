Мэр Белгорода: после обстрела пострадали не менее 60 квартир, два дома и 32 машины

В Белгороде после обстрела пострадали не менее 60 квартир и 32 машины

Фото: vvgladkov / Telegram

Два частных дома и 60 квартир пострадали в результате обстрела Белгорода, сообщил в телеграм-канале врио главы города Валентин Демидов.

«Обход пострадавших от обстрела сегодня в Белгороде завершен. На 17:00 составлены акты о повреждениях в 60 квартирах и двух частных домах. Предполагаю, что цифры будут меняться — не все жильцы были на месте», — написал он.

Кроме того, повреждения получили три автомобиля, уточнил Демидов.

Днем 18 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Пострадали четыре человека, «есть последствия на земле», писал в телеграм-канале глава региона. Позднее он уточнил, что ранения получили восемь человек, семерых из них госпитализировали, одного доставили в реанимацию. Еще один пострадавший от госпитализации отказался. Один человек — приезжий рабочий из Тамбова — погиб.

После начала спецоперации на Украине населенные пункты Белгородской области регулярно обстреливают. Так, 6 декабря под обстрел попало село Бутырки Валуйского городского округа: никто не пострадал, но были повреждены четыре частных домовладения. На следующий день Гладков сообщил о работе ПВО над селом Кулешовка Красногвардейского района.

В регионе введен желтый уровень опасности, запрещено запускать фейерверки, петарды и салюты. Ограничения действуют до 21 декабря.

Кроме того, с 19 октября в Белгородской области и еще в семи граничащих с Украиной регионах действует средний уровень реагирования. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных и государственных объектов, особый режим их работы, досмотр и ограничение движения транспорта.