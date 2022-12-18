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В Венгрии торговая сеть ограничила отпуск товаров по льготным ценам

Торговая сеть Aldi ввела ограничения на продажу товаров по льготным ценам в одни руки

За неделю до Рождества сеть магазинов низких цен Aldi в Венгрии ввела ограничения на продажу товаров по льготной стоимости в одни руки, сообщает Portfolio.

Ранее венгерские власти продлили заморозку цен на ряд основных продуктов до 30 апреля следующего года. В список таких товаров входят яйца, картофель, сахар, пшеничная мука, подсолнечное масло и куриное мясо.

В компании уточнили, что хотят обеспечить доступ к продуктам с льготной ценой для всех покупателей. «В последнее время сеть супермаркетов фиксирует особый интерес к товарам, на которые распространяется ценовое ограничение», — объяснила торговая сеть свое решение.

Мера начала действовать 17 декабря и распространяется на все магазины сети в Венгрии. Один человек может приобрести максимум один литр растительного масла, максимум один литр молока, одну упаковку куриных бедер и грудок, до одного кг сахарного песка, одну упаковку свиных ножек, до одного кг муки, до одного кг или одной упаковки картофеля, один лоток яиц.

Ранее в Венгрии отменили административное ограничение цен на бензин в связи с возникшим в стране дефицитом топлива из-за санкций Евросоюза против поставок российской нефти, несмотря на то, что Будапешт добился исключения и не обязан соблюдать введенный потолок.

Глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш объяснил, что из-за введенного потолка цен на российское топливо в размере $60 за баррель власти больше не могут гарантировать цену на бензин в 480 форинтов (1,18 € по курсу ЦБ на 7 декабря). По его словам, запасов бензина в стране хватит на несколько месяцев.

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Глава крупнейшей венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Эрнад уточнил, что цены теперь будут такими: 641 форинт за 95-й бензин, 699 форинтов — за дизель.

До этого на фоне обсуждений запрета на импорт в ЕС российской нефти в конце мая власти Венгрии объявили, что бензином по сниженным ценам, которые ввели в ноябре прошлого года, смогут заправлять только машины с венгерскими номерами.

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