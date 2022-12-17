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Эрдоган обвинил оппозицию в попытке устроить «игру престолов»

Эрдоган заявил о желании оппозиции навязать «игру престолов» после суда над мэром Стамбула
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в городе Мардин заявил о попытках оппозиции навязать «византийскую игру престолов» после приговора суда мэру Стамбула Экрему Имамоглу, передает телеканал NTV.

«Когда мы смотрим на то, что было сказано и написано после оглашения решения суда, мы одновременно смеемся и грустим. Нам грустно, когда мы видим попытки навязать нам свои внутренние раздоры и свою византийскую игру престолов», — сказал Эрдоган.

По его словам, разгоревшиеся в стране споры связаны не с властью, президентом или народом, а с приговором в отношении конкретного человека. Он отметил, что решение по делу стамбульского мэра вынес только суд первой инстанции, разбирательство продолжается.

Стамбульский суд 14 декабря приговорил оппозиционного мэра турецкого мегаполиса Экрема Имамоглу к двум годам, семи месяцам и пятнадцати дням лишения свободы за оскорбление представителей Центризбиркома. Однако позднее прокуратура обжаловала решение.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало высказывание Имамоглу после победы на муниципальных выборах в 2019 году. Тогда Имамоглу назвал «дураками» представителей ЦИК, которые отменили результаты первых выборов, в которых он также одержал победу.

Стамбульский суд также запретил Имамоглу заниматься политической деятельностью. Чиновника называли одним из возможных соперников Эрдогана на президентских выборах, которые должны пройти в июне 2023 года.

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В Стамбуле после оглашения приговора городского суда начались протесты. Reuters пишет, что вечером 15 декабря в них принимали участие «тысячи» местных жителей.

Теги
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Стамбул приговор суда
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