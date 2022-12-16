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США осудили решение суда Турции о тюремном сроке для мэра Стамбула

Госдеп США: Вашингтон разочарован приговором мэру Стамбула за оскорбление ЦИК

США разочарованы приговором суда мэру Стамбула Экрему Имамоглу и выражают по этому поводу озабоченность, говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса, которое опубликовало ведомство.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены и разочарованы приговором турецкого суда мэру Стамбула Экрему Имамоглу. <...> Его осуждение противоречит уважению прав человека, основных свобод и верховенства закона», — сказал Прайс.

США призывают правительство Турции прекратить преследование по уголовным статьям об «оскорблении» и уважать права и свободы всех граждан страны, в том числе путем обеспечения открытой среды для публичных дебатов, добавил представитель Госдепартамента.

Ранее, 14 декабря, суд Стамбула приговорил Имамоглу к двум годам семи месяцам и 15 суткам лишения свободы, однако позднее прокуратура обжаловала решение. Государственное обвинение требовало дать главе города 4 года и 1 месяц лишения свободы, уточняет турецкое издание «Би-би-си».

Поводом для возбуждения уголовного дела стало высказывание Имамоглу после победы на муниципальных выборах в 2019 году. Тогда мэр назвал «дураками» представителей ЦИК, отменивших результаты первых выборов. Имамоглу одержал на них победу.

Имамоглу стал мэром Стамбула в 2019 году, когда с минимальным разрывом (0,3%) победил соратника Эрдогана Бинали Йылдырыма. ЦИК, сославшись на нарушения в ходе голосования, отметил результаты и назначил повторные выборы, которые Имамоглу также выиграл.

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Также суд запретил мэру заниматься политической деятельностью в соответствии со ст. 53 УК Турции. Reuters называло его одним из возможных соперников действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, которые должны состояться в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) уже выдвинула его в качестве своего кандидата.

В Стамбуле после оглашения приговора 14 декабря начались протесты, в которых приняли участие представители политических партий и обычные граждане. Reuters пишет, что вечером 15 декабря в них принимали участие «тысячи» местных жителей.

Теги
Турция Стамбул оскорбление США приговор суда
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