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Турция обвинила Грецию в попытке перехвата боевых самолетов

Минобороны Турции: Греция пыталась перехватить турецкие боевые самолеты над Эгейским морем
Фото: msb.gov.tr
Фото: msb.gov.tr

Вооруженные силы Греции пытались перехватить турецкие боевые самолеты во время выполнения ими заданий в рамках миссии НАТО в международном воздушном пространстве, заявило министерство национальной обороны Турции.

Боевые самолеты, самолеты обеспечения турецких ВВС и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения выполняли учебно-тренировочную миссию НАТО Nexus Ace над Эгейским морем. Миссии в международном воздушном пространстве попытались помешать греческие самолеты, но она была успешно завершена, сообщили в Минобороны.

Отношения между Турцией и Грецией (обе состоят в НАТО) ухудшились в последние несколько месяцев из-за спора о статусе островов Додеканес в Эгейском море, которые долгое время находились под контролем Османской империи, в 1912–1947 годах — Италии, а затем перешли Греции. согласно Парижскому мирному договору. Анкара и Афины спорят о делимитации территориальных вод и воздушного пространства.

В конце августа канал CNN Turk сообщил, что самолеты ВВС Турции F-16 выполняли полеты в международном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, а Греция навела на них ракеты из системы противовоздушной обороны С-300. В Минобороны Греции заявления турецкой стороны отвергли и назвали мифами.

Два государства за последние месяцы несколько раз обвиняли друг друга в нарушении воздушного пространства. В частности, 4 мая представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну назвал нарушения со стороны Анкары беспрецедентными». Турция отвергла «беспочвенные» обвинения и заявила о «провокационных нарушениях», которые якобы допустили ВВС Греции.

Теги
Турция Греция НАТО боевые самолеты Эгейское море
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