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Эрдоган предостерег Грецию от отправки оружия на острова в Эгейском море

Эрдоган ракетами «Тайфун» предостерег Грецию от отправки оружия на острова в Эгейском море
Турция грозила оспорить суверенитет Греции над архипелагом Додонеканес при наращивании греческого военного потенциала. Афины считают, что Анкара неверно трактует документы. Эрдоган пригрозил ударом баллистической ракеты
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Если Греция отправит полученное из США оружие на архипелаг Додеканес, это приведет к ответу со стороны Анкары, в том числе с помощью баллистической ракеты «Тайфун», предупредил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Milliyet.

«Сейчас мы начали делать свои ракеты, это производство пугает греков. Вы говорите «Тайфун», грек пугается и говорит: «Он ударит по Афинам». Ударит, если вы не упокоитесь, если вы попытаетесь купить что-то из Америки на острова, такая страна, как Турция, должна сделать что-то», — сказал турецкий президент.

Испытания ракеты «Тайфун» (Tayfun) турецкие военные провели в октябре. Источники агентства отметили, что ракеты «Тайфун» секретно разрабатывали в Турции несколько лет. Власти Турции утверждают, что ракета может преодолеть 561 км за 456 секунд.

Речь идет об группе островов Додонеканес, другое название — Южные Спорады. В архипелаг входят 15 крупных и 150 мелких островов, в том числе Родос, их общая площадь — 2670 квадратных км. Острова находятся вблизи юго-западной части Турции, в некоторых местах расстояние между греческой и турецкой территориями не достигает 5 км.

Долгое время острова контролировала Османская империя, в 1912-1947 годах — Италия, это было подтверждено Лозаннским договором 1923 года. После Второй мировой войны контроль над островами перед Великобритании и Греции, их было решено передать Греции согласно Парижскому мирному договору.

В Турции полагают, что Греция наращивает военный потенциал на островах вопреки демилитаризованному статусу архипелага. «Если Греция не прекратит нарушать [соглашения о демилитаризации], на обсуждение будет вынесен вопрос о суверенитете островов», — предупредил в июне глава турецкого МИДа Мавлют Чавошоглу. В Греции настаивают, что Анкара неверно толкует договоры, касающиеся нахождения на островах вооруженных сил, указывая, что имеет законные основания для самообороны из-за враждебных действий Турции.

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Bloomberg указывает, что Турцию могут интересовать острова из-за потенциальной возможности добывать газ в этих водах.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Греция Эгейское море баллистическая ракета
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