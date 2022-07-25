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МИД Греции указал на опасность распространения национализма в Турции

В Афинах опасаются возможных последствий националистического подъема в турецком обществе, заявил глава МИД Греции Никос Дендиас в интервью газете Kathimerini.

Министра попросили прокомментировать недавний показ лидером турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели карты, на которой греческие острова в Эгейском море, а также Крит, изображены как турецкие.

«Министерство иностранных дел и, конечно же, премьер-министр [Греции Кириакос Мицотакис] уже высказались по поводу карты Бахчели. При других обстоятельствах мы назвали бы такое событие образным или забавным. Но в контексте преобладающей атмосферы это становится тревожным и опасным, особенно исходящим от партнера по [турецкой] правительственной коалиции. Он действует в рамках эскалации националистической риторики в соседней стране в отношении нашей страны. Риторики, которая не ограничивается частью правительственных кругов, но, по-видимому, подхватывается и частью оппозиции. По нашим оценкам, эта риторика переплетается с надвигающейся поляризацией внутри Турции в преддверии выборов 2023 года», — сказал Дендиас.

В то же время, по мнению министра, «ошибаются те, кто считает, что проблема в греко-турецких отношениях — это президент соседней страны и, если он уйдет со сцены, то вызовы исчезнут, как по волшебству». Он отметил, что подъем национализма рискует распространиться и на большую часть турецкого общества, которое когда то было дружественно настроено к грекам.

«Несмотря на изменение климата, которое мы наблюдаем, я считаю, что большая часть турецкого общества по-прежнему с нетерпением ждет европейского будущего [для своей страны]. Однако в нынешних условиях возможности для существенного улучшения двусторонних отношений нет», — заключил Дендиас.

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В последние месяцы отношения между Грецией и Турцией резко ухудшились, в том числе из-за конфликта вокруг статуса островов в восточной части Эгейского моря. Согласно Лозаннскому и Парижскому договорам они перешли к Греции при условии, что будут демилитаризованы.

В конце мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Грецию в нарушении статуса островов в Эгейском море и предложил их демилитаризовать. В ином случае в повестке появится вопрос о принадлежности островов, отметил он.

9 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что попытки использовать острова с невоенным статусом в различных учениях и привлечь к этому третьи страны, в том числе членов НАТО, закончатся катастрофой. Он написал в Twitter, что Греция оказывает давление на турецкое меньшинство, которое живет в Западной Фракии, Родосе и Косе.

В ответ премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что мир не согласится на любой пересмотр границ, а «история не переписывается, потому что кто-то произвольно конструирует ее в своем уме».

Теги
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