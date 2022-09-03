Эрдоган пообещал Греции «высокую цену» за провоцирование военных

Турецкий президент призвал власти Греции «вынести уроки из истории» и пригрозил последствиями в случае провокаций. Ранее в Анкаре заявили, что Греция навела на турецкие истребители комплексы С-300, Афины это отрицают

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на фестивале авиации, космонавтики и технологий Teknofest в городе Самсун на севере страны, обратился к властям Греции с призывом «вынести уроки из истории», сообщает агентство Anadolu.

«Если продолжите нынешний курс провокаций, то заплатите высокую цену. Хочу сказать Афинам только одно: не забывайте об Измире! <...> В нужное время мы предпримем необходимые шаги. Это может произойти неожиданно и в любую из ночей», — заявил турецкий лидер.

Как пишет агентство, Эрдоган имеет в виду взятие Смирны (современный Измир) в сентябре 1922 года, эпизод греко-турецкой войны 1919–1922 годов. В город, занятый Грецией, вступила турецкая армия под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, и греческие войска были вынуждены покинуть его.

Отношения между Анкарой и Афинами ухудшились в последние несколько месяцев из-за спора о статусе островов в восточной части Эгейского моря, которые перешли к Греции по итогам Лозаннского договора 1923 года. Страны продолжили спорить о делимитации территориальных вод и воздушного пространства, а Турция предъявила претензии Греции из-за вооружения на островах. Эрдоган ранее заявил, что попытки использовать острова с невоенным статусом в учениях закончатся катастрофой, обвинив Афины в давлении на турецкое меньшинство, которое живет в Западной Фракии, Родосе и Косе. В ответ премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что «история не переписывается, потому что кто-то произвольно конструирует ее в своем уме».

В конце августа канал CNN Turk сообщил, что самолеты ВВС Турции F-16 выполняли полеты в международном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, а Греция навела на них ракеты из системы противовоздушной обороны С-300. По словам источника Yeni Şafak в турецком Минобороны, Анкара решила обратиться в НАТО. В Минобороны Греции заявления турецкой стороны отвергают и называют мифами, пишет Newsbomb.gr со ссылкой на источники в ведомстве.