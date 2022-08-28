CNN узнал о наведении ракет Греции по самолетам-разведчикам Турции

Греческие военные на острове Крит навели ракеты из системы С-300 по самолетам-разведчикам Турции F-16, которые летали над Эгейским морем, где находятся спорные острова Греции

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Греция навела ракеты из системы противовоздушной обороны С-300 на турецкие самолеты-разведчики F-16, пишет CNN Turk со ссылкой на источники в Министерстве обороны Турции.

По словам собеседников издания, 23 августа самолеты Военно-воздушных сил Турции выполняли полеты в международном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Военные страны на острове Крит навели на турецкие F-16 ракету класса «земля — воздух» в трех километрах к западу от острова Родос. Самолеты выполнили запланированные задачи и успешно вернулись на базы.

Источники CNN Turk в силовых структурах назвали действия Греции враждебными и подчеркнули, что они противоречат принципам НАТО, где состоят обе страны.

Власти Греции планировали развернуть систему С-300 на Кипре в 1997–1998 годах, однако тогда Турция выступила против. В итоге комплекс установили на Крите в 1999 году. Он состоит из четырех систем и восьми пусковых установок с дальностью полета ракеты около 5 км.

Отношения между странами резко ухудшились в последние несколько месяцев из-за спора о статусе островов в восточной части Эгейского моря, которые перешли к Греции по итогам Лозаннского договора 1923 года. Страны продолжили спорить о делимитации территориальных вод и воздушного пространства, а Турция предъявила претензии Греции из-за вооружения на островах.

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В конце мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Грецию в нарушении статуса островов в Эгейском море и предложил их демилитаризовать. Он отметил, что в ином случае Турция поднимет вопрос о принадлежности островов.

9 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция пытается использовать острова с невоенным статусом в различных учениях и привлечь к этому третьи страны, в том числе членов НАТО. Он предупредил, что такие попытки приведут к катастрофе. Кроме того, турецкий лидер обвинил власти Греции в том, что они оказывают давление на меньшинство турок, которые живут в Западной Фракии, на Родосе и Косе.

Тогда премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал Эрдогану, что мир не согласится на любой пересмотр границ, а «история не переписывается, потому что кто-то произвольно конструирует ее в своем уме».

В конце июля лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели показал карту, на которой греческие острова в Эгейском море, а также Крит изображены как турецкие. После этого глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что страна опасается последствий подъема национализма в турецком обществе. Он подчеркнул, что условий для улучшения отношений с Турцией пока нет.



