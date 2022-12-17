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Крупный пожар на складе во Владивостоке. Видео

МЧС сообщило о пожаре на складе во Владивостоке
Во Владивостоке загорелись складские помещения, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. По информации Mash, горит склад кондитерской фабрики «Яшкино»

Крупный пожар на складе во Владивостоке. Видео
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Во Владивостоке загорелся склад, сообщает региональное управление МЧС.

«На момент прибытия пожарных стены и кровля склада были охвачены пламенем», — говорится в сообщении. Произошло обрушение кровли, добавили в ведомстве.

В единой диспетчерской службе сообщили РБК, что площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м.

«Пожар локализован в 22:51», — сообщили в службе. О пострадавших информация не поступала.

Позже телеграм-канал Mash сообщил, что горит склад кондитерской фабрики «Яшкино».

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За последние месяцы в России произошло несколько крупных пожаров на складах, заводах и ТЦ. 15 декабря в Ангарске пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. 13 декабря в Петербурге загорелось двухэтажное здание на территории завода «Звезда», пожар тушили семь единиц техники и 35 человек. 9 декабря в подмосковных Химках загорелся магазин OBI, огонь охватил все здание на площади 18 тыс. кв. м. В результате пожара погиб охранник.

МЧС предложило проверить все крупные склады и торговые центры. «Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные нештатные ситуации», — сказал глава ведомства Александр Куренков.

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