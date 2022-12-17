Крупный пожар на складе во Владивостоке. Видео
Во Владивостоке загорелся склад, сообщает региональное управление МЧС.
«На момент прибытия пожарных стены и кровля склада были охвачены пламенем», — говорится в сообщении. Произошло обрушение кровли, добавили в ведомстве.
В единой диспетчерской службе сообщили РБК, что площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м.
«Пожар локализован в 22:51», — сообщили в службе. О пострадавших информация не поступала.
Позже телеграм-канал Mash сообщил, что горит склад кондитерской фабрики «Яшкино».
За последние месяцы в России произошло несколько крупных пожаров на складах, заводах и ТЦ. 15 декабря в Ангарске пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. 13 декабря в Петербурге загорелось двухэтажное здание на территории завода «Звезда», пожар тушили семь единиц техники и 35 человек. 9 декабря в подмосковных Химках загорелся магазин OBI, огонь охватил все здание на площади 18 тыс. кв. м. В результате пожара погиб охранник.
МЧС предложило проверить все крупные склады и торговые центры. «Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные нештатные ситуации», — сказал глава ведомства Александр Куренков.