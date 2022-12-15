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В Ангарске загорелся нефтеперерабатывающий завод

Мэр Ангарска сообщил о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе
Пожар произошел на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м., сообщил мэр города. По словам главы Иркутской области, два человека пострадали

В Ангарске Иркутской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил ТАСС мэр города Сергей Петров.

По его словам, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

«В 06:00 по местному времени (01:00 по мск) 15.12.2022 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области», — уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС. К тушению пожара привлекли более 100 человек и 25 единиц техники, добавили в ведомстве.

Телеграм-канал Shot опубликовал видео, на котором предположительно показан момент взрыва в районе завода.

Позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что возгорание произошло на территории АНХК (Ангарской нефтехимической компании). «Минздрав области сообщает о двух пострадавших. Их доставили в медсанчасть № 36», — написал он в телеграм-канале, добавив, что происшествие не повлияло на работу инфраструктуры.

В 08:18 по местному времени (03:18 по мск) пожар был локализован, сообщили в МЧС.

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27 ноября на промышленной площадке АНХК в Ангарске вновь произошел пожар. По данным регионального управления МЧС, огонь распространился по технологической установке теплообменника. Площадь пожара сперва была 200 кв. м., а затем выросла до 250 кв. м. Никто не пострадал. МЧС задействовало для тушения пожара 104 человек и 25 единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 09:05 по местному времени (04:05 мск), ликвидировать его удалось в 13:17 (10:17 мск).

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Ангарск Иркутская область Пожар нефтеперерабатывающий завод
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