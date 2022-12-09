МЧС показало видео с места пожара в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега» в Химках

МЧС распространило видеокадры пожара в гипермаркете строительных материалов в подмосковных Химках. Он загорелся около 6:00, огонь уже охватил более 18 тыс. кв. м. Предварительные версии возгорания — короткое замыкание и поджог

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