В Санкт-Петербурге горит здание на территории машиностроительного завода «Звезда»

В Петербурге загорелось здание на территории завода «Звезда»

Фото: ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу

В Невском районе Санкт-Петербурга горит здание по адресу: ул. Бабушкина, д. 123, сообщило ГУ МЧС. Там находится завод «Звезда».

«В двухэтажном здании размером 50х100 м происходит горение обстановки на площади 200 кв. м», — уточнили в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушат семь единиц техники и 35 человек.

Завод «Звезда» основан в 1932 году, а с 1945 года специализируется на выпуске высокооборотных дизельных двигателей и агрегатов на их базе. Предприятие производит двигатели, в том числе для военных кораблей.