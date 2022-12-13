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В Петербурге загорелось здание на территории завода «Звезда»
В Санкт-Петербурге горит здание на территории машиностроительного завода «Звезда»
В Невском районе Санкт-Петербурга горит здание по адресу: ул. Бабушкина, д. 123, сообщило ГУ МЧС. Там находится завод «Звезда».
«В двухэтажном здании размером 50х100 м происходит горение обстановки на площади 200 кв. м», — уточнили в МЧС.
Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушат семь единиц техники и 35 человек.
Завод «Звезда» основан в 1932 году, а с 1945 года специализируется на выпуске высокооборотных дизельных двигателей и агрегатов на их базе. Предприятие производит двигатели, в том числе для военных кораблей.
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