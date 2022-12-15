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МЧС предложило проверить все крупные ТЦ и склады после серии пожаров

Куренков: МЧС попросит проверить все крупные ТЦ и склады
Сотрудники пожарного надзора собираются проверить наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, а также состояние эвакуационных выходов. Весной власти наложили мораторий на проверки бизнеса до конца года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

МЧС намерено обратиться в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов после серии пожаров, заявил журналистам глава ведомства Александр Куренков, сообщает ТАСС.

«МЧС будет обращаться в правительство Российской Федерации для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов», — сказал он.

Сотрудники пожарного надзора проверят наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения, а также состояние эвакуационных выходов. «Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные нештатные ситуации», — добавил Куренков.

За последние месяцы в России произошло несколько крупных пожаров в ТЦ и на складах. 9 декабря загорелся гипермаркет OBI в ТЦ «Мега Химки». Огнем было охвачено 18 тыс. кв. м, взорвалась лакокрасочная продукция. Все здание выгорело. В конце ноября в Москве загорелся склад рядом с тремя вокзалами. В начале августа пожар возник на складе Ozon в Подмосковье, его площадь достигала 50 тыс. кв. м.

Крупный пожар в ТЦ «Мега Химки». Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В начале марта правительство наложило мораторий на плановые проверки бизнеса до конца 2022 года. Запрет стал частью комплекса мер по обеспечению устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций. Как поясняли власти, плановые проверки сохранятся «только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности», а внеплановые допускаются лишь при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, а также при риске возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны согласоваться с органами прокуратуры. Их также могут проводить по поручению президента и правительства.

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Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в середине декабря обратился к главе МЧС с просьбой рассмотреть возможность возобновить регулярные проверки бизнеса из-за частых пожаров, писали «Известия».

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Елена Чернышова
МЧС Александр Куренков проверки бизнеса пожары
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