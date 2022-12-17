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В Харькове восстановили электроснабжение

В Харьковской области и Харькове восстановили энергоснабжение после массированной атаки
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В Харькове и Харьковской области восстановлено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

«Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. Сейчас электроснабжение восстановлено на всей территории области и города», — заявил Синегубов.

16 декабря в ходе массированного обстрела в Харькове произошли взрывы, о чем сообщал мэр Игорь Терехов. Также были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры в Чугуевском районе. В связи с ударами была остановлена работа метро, утром 17 декабря оно возобновило движение поездов.

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в нескольких районах столицы и о работе ПВО. «Укрэнерго» ввела в городе режим экстренного отключения света. Об ударах утром 16 декабря российское Министерство обороны не сообщало, но заявило об уничтожении склада с ракетами в Харькове.

С 10 декабря в российском военном ведомстве неоднократно объявляли о нанесении ударов по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту. Российские власти считают, что за ней стоят спецслужбы Украины.

Президент Владимир Путин называл удары по украинским энергообъектам ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв ЛЭП, ведущих к Курской АЭС.

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